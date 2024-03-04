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20:16, 4 марта 2024Силовые структуры

Звезду российского шоу задержали вместе с обманувшими россиян продавцами мебели

В Петербурге задержали звезду шоу «Ты супер!» вместе с продавцами-аферистами

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге задержали звезду шоу «Ты супер!» Арину Шеболдасову вместе с продавцами детской мебели по делу о крупном мошенничестве. Об обманщиках рассказывает 78.ru.

По данным источника, певица состоит в отношениях с предполагаемым организатором мошеннической схемы и проходит свидетелем по уголовному делу. Следствие считает, что молодой человек и трое его сообщников под предлогом изготовления и продажи кроваток для детей просили у заказчиков фотографии паспортов и оформляли на них кредиты. Полученные деньги подозреваемые тратили по своему усмотрению.

Ранее сообщалось, что в Петербурге пенсионерка продала квартиру и отдала аферистам 21 миллион рублей.

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      Илона Палей
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