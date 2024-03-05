Оскаровских номинантов проверили на климатическую сознательность

Главные фильмы «Оскара-2024» проверили на упоминания о климатическом кризисе

Главные фильмы «Оскара-2024» решили проверить на климатическую сознательность. Упоминается ли проблема глобального потепления в кинолентах, выяснила платформа Green Queen.

Тест был разработан при участии более двухсот сценаристов и шоураннеров. По аналогии с известным феминистским «правилом Бекдел», посмотрев фильм, эксперты задавали себе два вопроса: отражена ли в картине проблема климатического кризиса и осведомлен ли о проблеме персонаж. Это может быть сцена чтения новостей о климате или граффити экоактивистов на заднем плане.

Действие сюжета при этом должно разворачиваться либо в настоящем, либо в ближайшем будущем. Из 31 оскаровского номинанта к тесту были допущены 13. Три из них прошли проверку на экосознательность. Это ленты «Барби», «Дайана Найэд» и последняя часть франшизы «Миссия невыполнима».

В прогремевшем фильме о Барби режиссер Грета Гервиг коснулась проблемы чрезмерного потребления. Одна из героинь обвиняет любимую куклу всех девочек планеты в консьюмеризме, что, по мнению экспертов, является одной из первостепенных причин глобального потепления. В очередной части «Миссии невыполнима» директор ЦРУ открывает герою Тома Круза глаза на подоплеку следующей глобальной войны. По словам персонажа, мировые державы схлестнутся в битве за остатки пресной воды и чистого воздуха. В фильме «Дайана Найэд» изменение климата становится преградой для осуществления затеи главной героини — доплыть из Кубы до Флориды. Осуществляя третий по счету заплыв, Дайана едва не погибает от укуса медузы, которые активизировались из-за потепления.

«Тест Бекдел» появился в 1985 году благодаря художнице комиксов Элисон Бекдел. Тест позволяет понять, подвержена ли кинокартина гендерной предвзятости. Для этого экзаменаторы задают три вопроса: есть ли в фильме женщины, говорят ли они друг с другом и говорят ли о чем-то, помимо мужчин.

Проблема экологии медленно, но верно становится повесткой Голливуда. Ради того, чтобы привлечь внимание мира к таянию Арктики, актер Рэйн Уилсон даже сменил имя. Звезда сериала «Офис» решил всерьез назваться «Стена Дождя Волна Тепла Экстремальная Зима Уилсон».