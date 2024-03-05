Спрогнозирован риск столкновения астероида с Землей

arXiv: изменение траектории астероида Апофис не предвидится

Астрономы спрогнозировали риск столкновения Земли с астероидом Апофис при условии, если тот изменит траекторию из-за случайного взаимодействия с другими известными астероидами. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

Ученые воспользовались детальным компьютерным моделированием, чтобы рассчитать траектории всех 1,3 миллиона известных астероидов в Солнечной системе, чтобы исключить возможность того, что Апофис может ударить по другому астероиду, что изменит его прогнозируемый путь к Земле. Оказалось, что таких столкновений не предвидится.

Апофис представляет собой околоземный объект (ОСЗ), диаметр которого оценивается примерно в 335 метров. Это небесное тело известно своими предстоящими сближениями с Землей, ожидаемыми в 2029 и 2036 годах. Ожидается, что 13 апреля 2029 года он пройдет мимо Земли в пределах 37 399 километров. Во всех случаях вероятность падения астероида на Землю очень низка.

Ранее сообщалось, что специалисты Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA планируют отработать технологию защиты Земли от падения астероидов с помощью зонда «Хаябуса-2».

