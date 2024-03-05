На Европе обнаружили мало кислорода

Nature Astronomy: на Европе содержится мало кислорода

Астрономы обнаружили, что на ледяной поверхности Европы содержится меньше кислорода, чем предполагалось, что может повлиять на вероятность существования жизни в подземном океане спутника Юпитера. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Новое исследование основано на данных, собранных космическим кораблем НАСА Juno во время особенно близкого пролета мимо Европы в 2022 году — на расстоянии всего 353 километра. Было оценено, что на поверхности Европы производится от 6 до 18 килограммов кислорода. Согласно предыдущим оценкам, на Европе должно было бы производиться 1100 килограммов кислорода.

Этот кислород образуется вместе с водородом, когда радиация Юпитера разрушает находящийся на поверхности Европы лед. Если в прошлом на спутнике не производился значительно более высокий уровень кислорода, то условия на спутнике в меньшей степени благоприятствуют потенциальной обитаемости.

Однако неизвестно, сколько кислорода уходит в атмосферу Европы, сколько остается во льду и сколько может попасть в подземный океан.

