Хайди Клум в платье украинского бренда снялась для журнала

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум снялась для журнала Glamour в наряде украинского бренда. Соответствующий материал появился на сайте издания.

На размещенных кадрах 50-летняя манекенщица позировала в облегающем белом платье длины макси на тонких бретелях. При этом предмет гардероба оказался оформлен глубоким декольте, а на спину знаменитость надела огромные крылья.

Отмечается, что звезда примерила одежду созданного киевским дизайнером Еленой Ревой бренда Elena Reva и серьги французской марки Cartier.

В январе 2023 года американская певица Бейонсе выступила с концертом в Дубае в наряде авторства украинского дизайнера Ивана Фролова.