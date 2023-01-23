Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:35, 23 января 2023Ценности

Бейонсе выступила на концерте в Дубае в платье украинского дизайнера

Певица Бейонсе выступила на концерте в Дубае в платье украинского модельера Ивана Фролова

Фото: Mason Poole / Parkwood Media / Getty Images

Американская певица Бейонсе выступила с концертом в Дубае в наряде авторства украинского дизайнера Ивана Фролова. Об этом сообщает модное издание Vogue.

Известно, что поп-исполнительница вышла на сцену впервые за четыре года по случаю открытия отеля Atlantis The Royal Resort. Знаменитость выступила в нескольких образах, а для финальной песни выбрала мини-платье из полупрозрачной ткани розового цвета, которое также было украшено серебристыми пайейтками и кристаллами. Ее образ дополнили перчатки в тон одежды.

Журналисты не раскрыли стоимость платья, при этом цена аналогичного предмета гардероба на официальном сайте модельера составляет 2580 евро (193 тысячи рублей).

В августе 2022 года новый альбом Бейонсе Renaissance занял первое место в чарте Billboard 200.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Раскрыты подробности о продвижении ВС России на запорожском направлении
В Одессе сотрудников военкомата уличили в использовании машин скорой помощи
Раскрыта разница в зарплатах женщин и мужчин в России
Февральское ледовое шоу с Костомаровым в главной роли перенесли на год
Комбат ДНР описал тактику наступления ВСУ
Норвегия задумалась о депортации бежавшего командира ЧВК «Вагнер»
Синоптик пообещал москвичам мягкую погоду на этой неделе
Женщина обнаружила останки загадочного существа во время прогулки с собакой
Разведчик рассказал о подготовке Украиной отвлекающего маневра
16-летнюю школьницу нашли мертвой под окнами многоэтажки в российском городе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.