Бейонсе выступила на концерте в Дубае в платье украинского дизайнера

Певица Бейонсе выступила на концерте в Дубае в платье украинского модельера Ивана Фролова

Американская певица Бейонсе выступила с концертом в Дубае в наряде авторства украинского дизайнера Ивана Фролова. Об этом сообщает модное издание Vogue.

Известно, что поп-исполнительница вышла на сцену впервые за четыре года по случаю открытия отеля Atlantis The Royal Resort. Знаменитость выступила в нескольких образах, а для финальной песни выбрала мини-платье из полупрозрачной ткани розового цвета, которое также было украшено серебристыми пайейтками и кристаллами. Ее образ дополнили перчатки в тон одежды.

Журналисты не раскрыли стоимость платья, при этом цена аналогичного предмета гардероба на официальном сайте модельера составляет 2580 евро (193 тысячи рублей).

В августе 2022 года новый альбом Бейонсе Renaissance занял первое место в чарте Billboard 200.