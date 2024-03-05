Немецкая OBI назвала условия для переговоров с бывшей «дочкой» в России

Немецкая OBI направила экс-дочерней компании в РФ условия для переговоров

Немецкая компания OBI GmbH & Co. Deutschland KG, владевшая сетью строительных гипермаркетов OBI в России, назвала бывшей «дочке» «ОБИ Франчайзинговый центр» («ОБИ ФЦ») условия для переговоров по иску. Об этом сообщает РИА Новости.

OBI хочет запретить экс-дочерней компании использовать товарные знаки obi и OBI в доменном имени сайта obi.ru. В судебном акте подтверждается, что в феврале «ОБИ ФЦ» были направлены условия для возможности проведения переговоров. Отмечается, что 28 февраля ответчик попросил отложить рассмотрения дела для возможности вступить в переговоры, после чего суд перенес слушания на 15 мая.

В январе 2024 года стало известно, что немецкая OBI вновь решила судиться со своим бывшим российским активом. Иск был подан в Арбитражный суд Московской области, сумма требований составляет 25 миллионов рублей. Подробности дела остаются неизвестными.