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08:27, 17 января 2024Среда обитания

Немецкая OBI вновь решила судиться с бывшей «дочкой» в России

Немецкая OBI подала в Арбитраж Подмосковья новый иск к своей экс-«дочке» в РФ

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Ушедшая из РФ немецкая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI GmbH вновь решила судиться со своим бывшим российским активом «ОБИ франчайзинговый центр» («ОБИ ФЦ»). Об этом сообщают «Ведомости».

Иск к экс-«дочке» был подан в Арбитражный суд Московской области 12 января. Сумма требований составляет 25 миллионов рублей, при этом другие подробности дела остаются неизвестными.

По мнению опрошенных экспертов, немецкая компания таким образом хочет вынудить экс-«дочку» сменить вывеску. Адвокат Forward Legal Евгений Зубков отметил, что итог разбирательств будет зависеть от решения по первому делу, в котором суд должен установить сам факт незаконного использования товарного знака OBI. Он добавил, что, судя по сумме требований, немецкая компания собралась провести обстоятельную работу по сбору доказательств своих убытков или стоимости использования товарного знака. Адвокат рассказал, что OBI GmbH имеет право потребовать в суде еще и уничтожения товаров с незаконно размещенным товарным знаком.

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Управляющий партнер адвокатского бюро Asterisk Владимир Хантимиров предположил, что, с большой долей вероятности, с учетом того, что истец является зарубежной компанией, суд будет стремиться вынести компромиссное решение, которое устроит ответчиков из России. Он считает, что сумма компенсации будет снижена или рассмотрение дела затянется до того момента, OBI в РФ не сменит название.

Первый иск к российской экс-«дочке» OBI от немецкой компании был подан в начале ноября 2023 года. Позже стало известно, что за счет него зарубежная организация хочет запретить «ОБИ ФЦ» использовать товарные знаки. При этом в августе 2023 года сообщалось о том, что OBI в России может сменить название, так как по условиям договора с OBI GmbH новые владельцы обязаны переименовать гипермаркеты в стране. Среди возможных названий числились Domus, HOBI, OBBI, IdeaFix, Inhouse («Инхаус») и QBI. По информации «Ведомостей», по двум товарным знакам, Obbi и Hobi, принято решение о регистрации.

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      Полина Кислицына
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