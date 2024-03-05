На Ставрополье Путину показали прототип собирающего томаты робота

На Ставрополье президенту России Владимиру Путину показали прототип нового российского робота, собирающего томаты. Видео с демонстрацией разработки главе государства опубликовал Telegram-канал Кремля.

На кадрах видно, как в ходе осмотра тепличного комплекса «Солнечный дар» Путину демонстрируют отечественную разработку. Судя по записи, роботизированная рука самостоятельно выбирает спелые томаты, срывает и бросает в мешок для сбора урожая.

В ходе беседы с сотрудниками предприятия президент поинтересовался, не станет ли способный убирать в четыре раза больше томатов, чем человек, искусственный интеллект причиной безработицы. В ответ председатель совета директоров агропромышленного холдинга «ЭКО-культура» Александр Рудаков исключил подобный исход.