Россиянам посоветовали сосать палец для избавления от второго подбородка

Врач Калинина: регулярное сосание большого пальца избавит от второго подбородка

Кандидат медицинских наук, врач-стоматолог и ортодонт Анна Калинина раскрыла простой способ избавиться от второго подбородка в домашних условиях. Соответствующий комментарий публикует «Газета.ru».

Как заявила эксперт, для устранения упомянутого косметического дефекта нужно регулярно сосать палец. «Избавится от второго подбородка можно разными способами, но самый простой и в то же время эффективный известен нам с детства», — рассказала доктор.

Так, специалистка посоветовала взять в рот большой палец правой или левой руки и упереться им в небо. В то же время, по словам Калининой, необходимо снизу заблокировать палец языком. «После этого начинайте интенсивно выполнять сосательные движения, концентрируясь на подъязычных мышцах», — продолжила она.

При этом врач подчеркнула, что такое упражнение следует выполнять ежедневно не менее 20-30 раз за один подход. Кроме того, уточнила стоматолог, лучше данный метод повторять перед зеркалом, чтобы следить за тем, как напрягаются подъязычные мышцы.

Вследствие этого овал лица становится все более четким, заключила собеседница издания.

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