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14:26, 16 февраля 2024Ценности

Хирург назвал россиянам самую модную пластическую операцию

Хирург Кузин назвал липомоделирование самой модной пластической операцией

Фото: xmee / Shutterstock / Fotodom

Хирург Данила Кузин назвал россиянам самую модную пластическую операцию. Соответствующий комментарий публикует «Газета.ru».

По словам доктора, большим спросом у пациентов пользуются манипуляции, связанные с удалением или добавлением жира в проблемные зоны. В частности, клиенты выбирают комплексное липомоделирование, которое позволяет скорректировать одновременно живот, бока, спину и ягодицы, уточнил врач.

«При липосакции спины и боков также подчеркиваются контуры верхней части ягодиц. Чтобы сильнее выделить талию, подчеркнуть стройность и женственность в заднюю и наружную часть ягодиц вводится жир, они становятся более объемными и округлыми», — рассказал Кузин.

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Кроме того, в список популярных запросов, как утверждает врач, входит липоскульптура живота, которая сочетается с абдоминопластикой. «Такую операцию делают как женщины, так и мужчины. Мужчины обычно хотят спортивные "кубики мышц". Для этого дополнительно вводится жир», — подчеркнул хирург.

В заключение Кузин также заявил, что женщины и мужчины регулярно обращаются за липомоделированием груди. «Женщинам эта операция помогает гармонизировать облик, сделать грудь симметричной, подтянутой, женственной. У мужчин другой запрос — они хотят получить накачанную спортивную грудь», — подытожил он.

Ранее в феврале врач раскрыла россиянкам способы помолодеть без пластики. По словам доктора, эффективным средством, которое подойдет для женщин любого возраста, является массаж лица.

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      Екатерина Ештокина
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