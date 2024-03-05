Россияне раскрыли желаемую стоимость ремонта

Россияне оказались не готовы тратить на ремонт больше 100 тысяч рублей

Большая часть россиян оказались не готовы сильно тратиться на ремонт. Граждане раскрыли желаемую стоимость переделки жилья в рамках опроса онлайн-сервиса «Профи», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

52 процента респондентов, которые собираются делать ремонт в 2024 году, рассчитывают потратить около 100 тысяч рублей. Еще 33 процента согласны вложить в эту цель 500 тысяч рублей, а 15 процентов — миллион рублей или больше. 63 процента опрошенных планируют копить средства на ремонт, 22 процентам хватит зарплаты, а 15 процентов возьмут кредит. 23 процента собираются сделать капитальный ремонт, еще 24 процента — косметический.

При этом только восемь процентов респондентов собираются обойтись собственными силами, в то время как остальные обратятся к профессионалам. Самыми популярными видами работ, которые россияне поручают мастерам, стали отделочные, малярные и штукатурные работы, а также укладка полов и плитки.

Ранее стало известно, что за год спрос на ремонтные услуги в России вырос до 55 процентов. Наиболее заметно с начала 2023 года увеличился спрос на услуги по сборке мебели.