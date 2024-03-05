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10:01, 6 марта 2024Среда обитания

Россияне раскрыли желаемую стоимость ремонта

Россияне оказались не готовы тратить на ремонт больше 100 тысяч рублей

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Большая часть россиян оказались не готовы сильно тратиться на ремонт. Граждане раскрыли желаемую стоимость переделки жилья в рамках опроса онлайн-сервиса «Профи», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

52 процента респондентов, которые собираются делать ремонт в 2024 году, рассчитывают потратить около 100 тысяч рублей. Еще 33 процента согласны вложить в эту цель 500 тысяч рублей, а 15 процентов — миллион рублей или больше. 63 процента опрошенных планируют копить средства на ремонт, 22 процентам хватит зарплаты, а 15 процентов возьмут кредит. 23 процента собираются сделать капитальный ремонт, еще 24 процента — косметический.

При этом только восемь процентов респондентов собираются обойтись собственными силами, в то время как остальные обратятся к профессионалам. Самыми популярными видами работ, которые россияне поручают мастерам, стали отделочные, малярные и штукатурные работы, а также укладка полов и плитки.

Ранее стало известно, что за год спрос на ремонтные услуги в России вырос до 55 процентов. Наиболее заметно с начала 2023 года увеличился спрос на услуги по сборке мебели.

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