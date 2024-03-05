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12:51, 5 марта 2024Россия

Шойгу заявил об обеспечении необходимого уровня летной годности ВКС в зоне СВО

Шойгу: в зоне СВО для ВКС обеспечен необходимый уровень летной годности
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Необходимый уровень летной годности обеспечен для группировки Воздушно-космических сил (ВКС) России, которая задействована в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, чьи слова приводит РИА Новости.

Министр подчеркнул это во время выступления на тематическом селекторном совещании с руководством Вооруженных сил (ВС) России.

«Отмечу, что достигнутые мощности предприятий корпорации обеспечивают необходимый уровень летной годности группировки Воздушно-космических сил, задействованной в специальной военной операции», — пояснил он.

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Глава оборонного ведомства добавил, что по итогам 2023 года объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) выполнила гособоронзаказ и обеспечила отгрузку части продукции на опережение.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что без начала спецоперации было невозможно разрешить конфликт в Донбассе. По его словам, Россия долго пыталась договориться после государственного переворота на Украине в 2014 году. Однако Москву «просто водили за нос, обманывали».

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      Никита Абрамов
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