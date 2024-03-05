Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Амур
2:3
Завершен
Металлург Мг
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 3-й матч
Торпедо
2:5
Завершен
СКА
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 3-й матч
ЦСКА
78:84
Завершен
УНИКС
Единая лига ВТБ|Группа А
Бавария
Сегодня
23:00 (Мск)
Лацио
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
Реал Сосьедад
Сегодня
23:00 (Мск)
ПСЖ
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
Питтсбург Пингвинз
Завтра
03:00 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ - регулярный чемпионат
21:49, 5 марта 2024Спорт

СКА вышел вперед в серии плей-офф КХЛ с «Торпедо»

СКА обыграл «Торпедо» и вышел вперед в серии плей-офф КХЛ

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Петербургский СКА на выезде обыграл нижегородское «Торпедо» в третьем матче 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 5 марта, и завершилась со счетом 5:2 в пользу петербуржцев. В составе победителей голами отметились Александр Никишин, Степан Фальковский, Василий Глотов, Александр Кадейкин и Алекс Гальченюк. У хозяев шайбы на счету Василия Атанасова и Владислава Фирстова.

СКА вышел вперед в серии, теперь петербургский клуб ведет со счетом 2:1. Четвертая игра состоится 7 марта в Нижнем Новгороде.

СКА завоевывал Кубок Гагарина в 2015 и 2017 годах. Торпедо никогда не завоевывало трофей.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Глава СВР высказался о причине смерти Навального

      СКА вышел вперед в серии плей-офф КХЛ с «Торпедо»

      В Госдепе заявили о военных сюрпризах для России

      На Украине захотели призвать в ВСУ осужденных за убийство

      Опубликовано первое с начала СВО видео уничтожения американской HIMARS

      Губернатор объяснил громкие звуки в Севастополе

      В любимой пивной Гитлера вновь начали зиговать

      Скандальному королю Таиланда некому оставить трон. Почему запретные браки его наследников привели к небывалому кризису?

      «Самая сексуальная в мире хоккеистка» показала фото в бикини

      Нарышкин указал на виновных в подрыве «Северных потоков»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше