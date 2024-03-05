СКА вышел вперед в серии плей-офф КХЛ с «Торпедо»

СКА обыграл «Торпедо» и вышел вперед в серии плей-офф КХЛ

Петербургский СКА на выезде обыграл нижегородское «Торпедо» в третьем матче 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 5 марта, и завершилась со счетом 5:2 в пользу петербуржцев. В составе победителей голами отметились Александр Никишин, Степан Фальковский, Василий Глотов, Александр Кадейкин и Алекс Гальченюк. У хозяев шайбы на счету Василия Атанасова и Владислава Фирстова.

СКА вышел вперед в серии, теперь петербургский клуб ведет со счетом 2:1. Четвертая игра состоится 7 марта в Нижнем Новгороде.

СКА завоевывал Кубок Гагарина в 2015 и 2017 годах. Торпедо никогда не завоевывало трофей.