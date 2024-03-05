Захарова подтвердила встречи главы МАГАТЭ в России

Захарова анонсировала встречи главы МАГАТЭ Гросси в России на высоком уровне

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова подтвердила, что гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси намерен провести ряд встреч на высоком уровне во время визита в Россию. Ее заявление опубликовано на сайте МИД России.

Захарова подтвердила, что глава МАГАТЭ посетит Россию в ближайшее время, чтобы обсудить дальнейшее взаимодействие страны с организацией.

«Для поддержания диалога с руководством МАГАТЭ по вопросам ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС запланированы также рабочие консультации», — уточнила она.

Ранее сообщалось, что Гросси планирует посетить Россию во вторник, 5 марта. Он уточнил, что, согласно дипломатической практике, должен оставить возможность сделать анонс российской принимающей стороне.