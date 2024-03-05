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00:27, 5 марта 2024Мир

Захарова подтвердила встречи главы МАГАТЭ в России

Захарова анонсировала встречи главы МАГАТЭ Гросси в России на высоком уровне
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси. Фото: Lisa Leutner / Reuters

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова подтвердила, что гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси намерен провести ряд встреч на высоком уровне во время визита в Россию. Ее заявление опубликовано на сайте МИД России.

Захарова подтвердила, что глава МАГАТЭ посетит Россию в ближайшее время, чтобы обсудить дальнейшее взаимодействие страны с организацией.

«Для поддержания диалога с руководством МАГАТЭ по вопросам ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС запланированы также рабочие консультации», — уточнила она.

Ранее сообщалось, что Гросси планирует посетить Россию во вторник, 5 марта. Он уточнил, что, согласно дипломатической практике, должен оставить возможность сделать анонс российской принимающей стороне.

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      Марина Совина
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