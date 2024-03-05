Захарова подтвердила встречи главы МАГАТЭ в России
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова подтвердила, что гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси намерен провести ряд встреч на высоком уровне во время визита в Россию. Ее заявление опубликовано на сайте МИД России.
Захарова подтвердила, что глава МАГАТЭ посетит Россию в ближайшее время, чтобы обсудить дальнейшее взаимодействие страны с организацией.
«Для поддержания диалога с руководством МАГАТЭ по вопросам ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС запланированы также рабочие консультации», — уточнила она.
Ранее сообщалось, что Гросси планирует посетить Россию во вторник, 5 марта. Он уточнил, что, согласно дипломатической практике, должен оставить возможность сделать анонс российской принимающей стороне.