Стало известно о разработке сиквела «Чумовой пятницы» с Линдси Лохан

Актриса Линдси Лохан подтвердила разработку продолжения фильма «Чумовая пятница»

Американская актриса Линдси Лохан подтвердила новости о том, что продолжение фильма «Чумовая пятница» 2003 года находится в разработке. Об этом пишет Deadline.

Отмечается, что слухи о продолжении картины с Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис в главных ролях ходили уже много лет. «Я пока не буду этого говорить. Я не хочу говорить слишком много», — сказала актриса в ходе интервью на шоу Энди Коэна, отвечая на вопрос ведущего о том, есть ли уже график начала производства фильма.

При этом Лохан подчеркнула, что и она, и Джейми Ли Кертис «очень взволнованы» участием в продолжении.

Ранее Линдси Лохан заявила, что завидует молодым актрисам, которые активно пользуются соцсетями.

Фильм «Чумовая пятница» 2003 года основан на романе Мэри Роджерс «Причудливая пятница» 1972 года. Сюжет повествует о матери и дочери, которые поменялись телами из-за волшебного китайского печенья с предсказаниями.