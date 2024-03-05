Россияне сообщили о сбое у приложения «Тинькофф»

«Тинькофф»: у некоторых клиентов могут возникнуть трудности с приложением

В компании «Тинькофф» отреагировали на сообщения россиян о сбое в работе приложения банка. Комментарий публикует РИА Новости.

Представитель «Тинькофф» заявил агентству, что у некоторых клиентов банка могут возникнуть трудности при входе в приложение. Однако масштабного сбоя нет, уточнил он. Отмечается, что в ближайшее время эти сложности будут устранены.

О неполадках в работе приложения «Тинькофф» российские пользователи начали сообщать днем во вторник, 5 марта. По данным портала «Сбой.РФ», большая часть жалоб поступила из Москвы и Санкт-Петербурга. «Москва. Не работает банкинг и инвестиции», «Приложение не работает, с сайта не войти в личный кабинет», «Красноярск, не дает зайти в приложение», — рассказали пользователи.

4 марта сообщалось о проблемах в работе Telegram. Большинство пользователей пожаловались на общий сбой у мессенджера.