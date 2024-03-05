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19:44, 5 марта 2024Путешествия

Турист вступился за девушку во время драки на Бали и чуть не лишился зрения

Daily Mail: туристы подрались с незнакомцами на Бали и получили ножевые ранения

Фото: Dicky Bisinglasi / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Два австралийских туриста подрались с незнакомцами на индонезийском острове Бали и получили серьезные ножевые ранения. Один из них чуть не лишился зрения во время произошедшего, сообщает Daily Mail.

По информации издания, 28-летний Питер Ноэль Сидни Най и его друг Изаа Уилсон отдыхали в ночном клубе на курорте Семиньяк вместе с подругой. Там незнакомые мужчины стали проявлять интерес к их спутнице. Друзья вступились за нее и вскоре покинули клуб втроем, отправившись на виллу.

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Оставив девушку дома, Най и Уилсон поехали за выпивкой в супермаркет. Там друзья вновь повстречали мужчин из клуба. После перепалки между ними завязалась драка. Незнакомцы использовали осколки разбитых бутылок, серьезно ранив ими туристов. У Ная порезы на руках и лице, из-за чего он частично лишился зрения. Теперь австралийцу предстоит операция.

Ранее полиция задержала российскую туристку за то, что она вела себя неадекватно и устроила истерику в магазине на Бали. Инцидент произошел на улице Джалан Бали Клиф в известном туристическом районе острова — Унгасан.

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      Зарина Дзагоева
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