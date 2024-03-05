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10:50, 5 марта 2024Бывший СССР

В Молдавии предрекли проигрыш Санду при честных выборах

Экс-премьер Молдавии Филат: Санду проиграет при свободных и честных выборах

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Бывший премьер-министр Молдавии Владимир Филат высказался о шансах Майи Санду на президентских выборах. Экс-глава правительства предрек ей проигрыш любому оппоненту, если голосование будет проходить честно, передает Telegram-канал «Sputnik Молдова».

«Если президентские выборы будут свободными и честными, то Майя Санду проиграет во втором туре кому угодно, кто в него выйдет», — пояснил Филат.

По его словам, и референдум об интеграции Молдавии в Евросоюз, и возможное внедрение голосования по почте имеют только одну цель — переизбрание Санду на второй президентский срок осенью 2024 года. Как добавил Филат, все это неизбежно приведет к фальсификации результатов.

Ранее экс-премьер Молдавии Ион Кику заявил, что идея провести на грядущих выборах голосование по почте является дискриминацией Санду молдаван, проживающих за рубежом. Он уличил действующую главу республики в лицемерии, заявив, что такие поправки были предложены только для получения Санду нового мандата.

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      Екатерина Грищенко
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