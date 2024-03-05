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13:45, 5 марта 2024Экономика

Россиянам предрекли сокращение рабочего времени

В ФНПР высказались за сокращение рабочей недели в России до 38 часов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Объем рабочего времени в РФ следует сократить до 38 часов в неделю, с возможностью дальнейшего уменьшения до 36 часов, заявил ТАСС руководитель департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов. Такую перспективу предрекли россиянам в связи с появившейся ранее информацией Росстата об увеличении до многолетнего максимума средней длительности рабочего дня в стране.

«Те задачи, которые были поставлены в послании президента по технологическому суверенитету, если они будут реализовываться, то длительность рабочего дня будет постепенно сокращаться. Но пока обратная тенденция», — цитирует Соколова агентство.

По словам представителя профсоюзов, добиваться озвученного показателя предстоит за счет технологического переоснащения и роботизации производств, в которых Россия пока «сильно отстает».

В конце 2023 года в Госдуму был внесен законопроект о сокращении продолжительности рабочей недели с 40 до 39 часов. Авторы инициативы обратили внимание на то, что усилившееся давление на работников негативно сказывается на их работоспособности, а граждане зачастую находятся на рабочих местах больше восьми часов в день.

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