В России установлен рекорд по длительности рабочего дня
Длительность рабочего дня установила рекорд как минимум за последние 19 лет. Об этом сообщает Росстат, передает РБК.
Как выяснили эксперты, средняя длина рабочего дня в России в 2023 году выросла до 7,17 часа. По сравнению с 2022 годом она увеличилась на 4 минуты (0,9 процента). В среднем за год продолжительность рабочего времени в расчете на одного работника достигла 1,77 тысячи часов.
При этом уточняется, что больше всех работают рыболовы, администраторы и медики. Специалисты отметили, что это происходит на фоне дефицита кадров, и указали на риски неоплачиваемых переработок.
Ранее сообщалось, что продолжительность рабочей недели в России в первом квартале 2023 года достигла максимального значения за последние десять лет, увеличившись в среднем до 38 часов 30 минут.