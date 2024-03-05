В России установлен рекорд по длительности рабочего дня

Росстат: длительность рабочего дня в России достигла максимума за 19 лет

Длительность рабочего дня установила рекорд как минимум за последние 19 лет. Об этом сообщает Росстат, передает РБК.

Как выяснили эксперты, средняя длина рабочего дня в России в 2023 году выросла до 7,17 часа. По сравнению с 2022 годом она увеличилась на 4 минуты (0,9 процента). В среднем за год продолжительность рабочего времени в расчете на одного работника достигла 1,77 тысячи часов.

При этом уточняется, что больше всех работают рыболовы, администраторы и медики. Специалисты отметили, что это происходит на фоне дефицита кадров, и указали на риски неоплачиваемых переработок.

Ранее сообщалось, что продолжительность рабочей недели в России в первом квартале 2023 года достигла максимального значения за последние десять лет, увеличившись в среднем до 38 часов 30 минут.