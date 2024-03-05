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15:38, 5 марта 2024Россия

В России учительница унизила школьника из-за «купленной за три копейки» одежды

В Курганской области учительница унизила школьника из-за якобы поддельной одежды

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В Кетовском районе Курганской области учитель унизила школьника из-за якобы поддельной одежды. Подтверждающую этот факт видеозапись опубликовало сообщество «Родительский комитет Курганской области» во «ВКонтакте».

На записи преподаватель отчитывает школьника за то, что он появился в учебном заведении в одежде с патчем (пристегиваемой на рукав на две пуговицы нашивкой) бренда Stone Island. Считается, что одежду этого производителя носят представители ряда молодежных субкультур, в частности, футбольные фанаты.

Учитель также усомнилась в подлинности одежды детей. «Вы никогда не видели брендовые вещи», — заявляет она и утверждает, что бренд Stone Island запрещен на территории России. Другой женский голос заявляет, что эту одежду дети «купили за три копейки» и самостоятельно «наделали» на нее патчи бренда.

Автор публикации в сообществе родительского комитета назвал поведение педагогов недопустимым и призвал родителей защитить своих детей.

Ранее на Камчатке директор школы обвинила ученика в воровстве школьных обедов. На записи ее разговора с учеником женщина утверждает, что старшеклассник присваивает оставшиеся невостребованными порции. После публикации записи в школе прошла проверка, организованная прокуратурой и управлением образования региона. После этого директор написала заявление на увольнение по собственному желанию.

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      Алан Босиков
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