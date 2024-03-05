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05:31, 6 марта 2024Путешествия

Владелец бара предложил туристке выпить и изнасиловал ее в туалете

Фото: Flavio Lo Scalzo / Reuters

Владелец бара в Неаполе, Италия, предложил двум малознакомым британским туристкам выпить в его заведении и изнасиловал одну из них в туалете. Об этом сообщает местная газета Corriere del Mezzogiorno.

Уточняется, что 27-летний мужчина угостил женщин напитками, после чего одна из них отправилась в уборную. Он последовал за ней и, взломав дверь, подверг ее сексуальному насилию. Когда пострадавшая покинула туалет, она рассказала обо всем подруге. Туристки обратились в полицию.

В ходе расследования вина владельца бара была доказана. Теперь ему грозит тюремное заключение.

Ранее на Багамских островах 80-летнюю жительницу Канады с болезнью Альцгеймера изнасиловали в отеле. Мужчина напал на нее в лифте, через полчаса туристку нашли одну с нижним бельем в руках.

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      Зарина Дзагоева
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