Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:45, 5 марта 2024Ценности

Врачи объяснили массовое желание мужчин делать подтяжки лица

Врачи объяснили массовое желание мужчин делать подтяжки лица страхом старения

Фото: Vershinin89 / Shutterstock / Fotodom

Мужчины массово обратились к косметологам за подтяжкой лица из-за страха старения. О желаниях пациентов врачи рассказали журналистам New York Post.

Медики из Американской академии пластической и реконструктивной хирургии лица заявили, что в последнее время наблюдается рост спроса на омолаживающие вмешательства среди мужчин, в том числе на различные подтяжки кожи и инъекции. «Они хотят выглядеть моложе и делают для этого все возможное», — объяснила тенденцию косметолог Паула Фроелиг.

Материалы по теме:
«35 лет — и ты устарел» Мужчины столкнулись с дискриминацией по красоте и возрасту. На что они готовы ради молодости?
«35 лет — и ты устарел»Мужчины столкнулись с дискриминацией по красоте и возрасту. На что они готовы ради молодости?
24 февраля 2023
Нарастить лысого Почему борьба с облысением смертельно опасна
Нарастить лысогоПочему борьба с облысением смертельно опасна
13 сентября 2016

В пластике лица, к примеру, заподозрили 60-летнего голливудского актера Брэда Питта, хотя сам он никак не комментировал подобные слухи. По словам доктора Шерарда Татум, мужчины часто обращаются к специалистам в надежде изменить свою внешность, чтобы выглядеть как их кумиры.

В январе американо-канадский актер Джейсон Пристли раскрыл неприглядные подробности об отношении Брэда Питта к гигиене. По словам Пристли, они периодически состязались в том, кто дольше сможет обойтись без душа, и Питту всегда удавалось не мыться дольше.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      В России появились два новых военных округа из-за расширения НАТО. Что это изменит?

      В России состоится уникальный концерт в честь 8 Марта

      Стало известно о новом занятии Романа Костомарова

      В России мужчину осудили на 18 лет за военный контракт с террористами

      Продажу акций «Киви» оспорили в суде

      Раскрыта дата выхода второго сезона сериала «Дом Дракона»

      Еврокомиссия выделила полтора миллиарда евро на оборонную промышленность ЕС

      Двое россиян изнасиловали знакомую школьницу и попали под статью

      На Европе обнаружили мало кислорода

      Ранее судимый россиянин нанес ножевые ранения двоим полицейским

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше