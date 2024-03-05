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07:31, 5 марта 2024Мир

Шефа Пентагона обвинили во лжи о войне России с НАТО

Экс-разведчик США Риттер обвинил Остина во лжи о войне России с НАТО
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Экс-разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер заявил, что глава Пентагона Ллойд Остин нагло соврал в выступлении для конгрессменов. Об этом Риттер сообщил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Риттер обвинил Остина во лжи о возможной войне России с НАТО и подчеркнул, что хотел бы узнать у шефа Пентагона, знает ли он о планах Москвы.

«Вы говорите, что знаете, значит, вы либо лжете, либо знаете нечто такое, о чем необходимо знать и нам. И ответ: он ничего не знает, потому что придумал эту чушь», — возмутился военный.

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      Марина Совина
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