47-летний петербуржец сел на бокал и оказался в шоковой операционной

В Петербурге мужчина сел на бокал и оказался с раной промежности в операционной

В Санкт-Петербурге 47-летний мужчина сел на бокал и оказался с раной промежности в шоковой операционной. Об этом сообщила «Фонтанка».

По сведениям издания, в ночь на 6 марта горожанин нечаянно сел на хрупкую посуду. Осознав, что бокал лопнул у него внутри, мужчина в панике стал будить жену. Та вызвала бригаду медиков.

В Елизаветинской больнице у пациента диагностировали рваную рану промежности и повреждение мочевого пузыря. Жителя Северной столицы в крайне тяжелом состоянии поместили в шоковую операционную.

Ранее сообщалось, что в Василеостровском районе Петербурга 14-летний подросток порвал промежность в школе при сдаче физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Предположительно, во время одного из упражнений он упал на край стола. Юношу отвезли в хирургическое отделение, где ему наложили швы. В образовательном учреждении ситуацию никак не комментировали.