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19:19, 6 марта 2024Спорт

«Ак Барс» сократил отставание в серии плей-офф Кубка Гагарина с «Автомобилистом»

«Ак Барс» победил «Автомобилист» и сократил отставание в серии Кубка Гагарина

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Казанский «Ак Барс» выиграл у екатеринбургского «Автомобилиста» в четвертом матче серии плей-офф Кубка Гагарина. Результаты доступны на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась победой гостей со счетом 5:0. В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Семен Кошелев, Никита Дыняк и Евгений Свечников, а также защитник Дмитрий Юдин сделал дубль.

Таким образом, «Ак Барс» сократил отставание в серии плей-офф Кубка Гагарина — 1:3. Серия продлится до четырех побед. Следующий матч пройдет в Казани 8 марта.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В сезоне 2022/2023 команда третий раз выиграла трофей. Столичный клуб победил казанский «Ак Барс» в серии до четырех побед со счетом 4:3. Ранее армейцы побеждали в КХЛ в сезонах 2018/2019 и 2021/2022.

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      Анастасия Борисова
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