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20:19, 6 марта 2024Силовые структуры

Американского журналиста Тома Рогана объявили в розыск в России

МВД России объявило в розыск американского журналиста Тома Рогана

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

МВД России объявило в розыск американского журналиста Washington Examiner Тома Рогана (включен в РФ в перечень экстремистов и террористов). Это следует из базы ведомства.

Роган разыскивается по уголовной статье. Другие подробности о деле на сайте МВД не сообщаются.

В феврале 2024 года Росфинмониторинг внес журналиста в список террористов и экстремистов.

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