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14:24, 6 марта 2024Бывший СССР

Армению предупредили о последствиях выхода из ОДКБ

Политолог Журавлев: выход Армении из ОДКБ поставит под угрозу ее безопасность

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Выход Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) поставит под угрозу безопасность страны. О таком последствии в разговоре с «Лентой.ру» предупредил политолог Дмитрий Журавлев. Он также усомнился в том, что государство могут принять в НАТО.

«ОДКБ — это союз, созданный ради безопасности. Нападение на одного его члена означает нападение на всех. А, поскольку Россия — очень мощная военная держава, Азербайджан серьезно подумает перед тем, как нападать на Армению. Сейчас среди депутатов Азербайджана уже озвучиваются идеи о том, чтобы "добить" Армению. Но, если Россия вступит в конфликт на стороне Еревана, руководство Азербайджана предпочтет не слушать своих депутатов в этом вопросе», — заметил политолог.

Но выход Армении из ОДКБ, как считает Журавлев, оставит страну один на один с Азербайджаном и Турцией. При этом, как напомнил политолог, у Армении нет ни мощного оружия, ни дронов. Поддержка со стороны стран НАТО возможна только в формате передачи техники, доставить которую тоже довольно проблематично.

«Армянское руководство решило, что страну защитит Запад. Поэтому нужно как можно скорее выходить из ОДКБ, чтоб не раздражать никого членством в российском военном объединении. Но Запад принципиально никого не обороняет, Армению — тем более», — заключил Журавлев.

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Ранее депутат Национального собрания (НС), секретарь оппозиционной парламентской фракции «Армения» Арцвик Минасян заявил, что выход из ОДКБ приведет к катастрофе. «Они делают из нашего союзника врага, сводят на нет внешнюю систему безопасности Армении», — заявил парламентарий.

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      Наталия Белова
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