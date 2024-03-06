Байден рассказал о съеживании Трампа перед Путиным

Байден: Трамп не умеет отличить добро от зла и съеживается перед Путиным

Экс-президент США Дональд Трамп не умеет отличить добро от зла и съеживается перед российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил действующий президент США Джо Байден, передает The Hill.

В частности, он прокомментировал выход из предвыборной кампании главного соперника Трампа от Республиканской партии, бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли. По его мнению, чтобы баллотироваться на пост президента «нужно много мужества», так как «очень немногие осмеливаются говорить правду о Дональде Трампе». Байден заключил, что Хейли была тем политиком, который открыто противоборствовал экс-президенту.

«Никки Хейли была готова говорить правду о Трампе: о хаосе, который следует за ним, о его неумении отличать добро от зла, о том, как он съеживается перед Путиным», — сказал Байден.

Ранее Хейли вышла из предвыборной гонки и пожелала Трампу удачи на выборах. Она сказала, что он заслужил голоса республиканцев и добавила, что не будет занимать никаких официальных должностей. Политик планирует заняться частной жизнью.