Болгария начала транспортировку 100 бронетранспортеров на Украину

BTV: Болгария начала транспортировку 100 бронетранспортеров для ВСУ

Болгария начала транспортировку 100 бронетранспортеров для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает болгарский телеканал BTV.

«Первый бронетранспортер был погружен на платформу и отправился с базы Главного управления жандармерии в Софии на железнодорожную станцию ​​в Новом Искаре», — говорится в репортаже.

Ранее болгарское правительство сообщило об отправке на Украину 100 списанных бронетранспортеров из арсеналов МВД. Уточняется, что технику безвозмездно предоставили Киеву по решению Национального собрания страны.