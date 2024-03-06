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16:22, 6 марта 2024Мир

Болгария начала транспортировку 100 бронетранспортеров на Украину

BTV: Болгария начала транспортировку 100 бронетранспортеров для ВСУ

Фото: Vadim Ghirda / AP

Болгария начала транспортировку 100 бронетранспортеров для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает болгарский телеканал BTV.

«Первый бронетранспортер был погружен на платформу и отправился с базы Главного управления жандармерии в Софии на железнодорожную станцию ​​в Новом Искаре», — говорится в репортаже.

Ранее болгарское правительство сообщило об отправке на Украину 100 списанных бронетранспортеров из арсеналов МВД. Уточняется, что технику безвозмездно предоставили Киеву по решению Национального собрания страны.

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      Виктория Кондратьева
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