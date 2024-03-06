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15:57, 6 марта 2024Мир

Cтало известно об очередной атаке хуситов на американское судно

Al Jazeera: хуситы атаковали американское судно в Баб-Эль-Мандебском проливе

Фото: AP

Йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» атаковало американское судно в Баб-Эль-Мандебском проливе. Об очередной атаке сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник.

«Силы "Ансар Аллах" атаковали американский корабль около Баб-эль-Мандеба», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при Военно-морских силах (ВМС) королевства заявило об атаке хуситов на судно в 54 морских милях к юго-западу от порта Аден в Йемене. Информация об инциденте поступила от третьей стороны.

5 марта «Ансар Аллах» ударило по двум эсминцам ВМС США в Красном море. Военный представитель мятежников Яхья Сариа уточнил, что объекты были атакованы с помощью противокорабельных ракет и беспилотников.

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      Семен Александров
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