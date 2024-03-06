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11:48, 6 марта 2024Ценности

Девушка купила люксовое украшение в секонд-хенде и поделилась находкой

Кадр: @sophieee.327 / TikTok

Блогерша Софи с никнеймом sophieee.327 купила люксовое украшение в секонд-хенде за бесценок и поделилась находкой в сети. Соответствующий пост появился в ее TikTok.

Инфлюэнсерша с никнеймом sophieee.327 рассказала, что посетила комиссионный магазин, в котором случайно обнаружила женские серебряные часы итальянского бренда Gucci. При этом она уточнила, что стоимость ювелирного изделия составила 24 доллара (2,1 тысячи рублей).

По словам девушки, основываясь на информации, которая представлена в интернете, ей удалось выяснить, что упомянутое изделие является оригинальным.

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Подписчики также оставили рекомендации для Софи в комментариях под постом. «Они действительно настоящие. Хороший способ определить это — найти маленькую надпись "SWISS" под цифрой 6 на циферблате», «Как и у всех качественных люксовых брендов, на их изделиях есть детали, на которые следует обращать внимание, чтобы убедиться, что перед вами подлинный товар», — написали они.

В январе девушка купила сумку в секонд-хенде и удивилась ее содержимому. В размещенном видеоролике пользовательница сети с никнеймом @godsjunk рассказала, что решила последовать рекомендации друзей и стала тщательно проверять вещи, приобретенные в комиссионных магазинах.

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      Екатерина Ештокина
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