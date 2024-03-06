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08:29, 6 марта 2024Экономика

Доходы россиян от предпринимательства резко выросли

ВШЭ: доходы россиян от предпринимательства выросли почти на 25 % в 2023 году

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

По итогам 2023 года доходы россиян от предпринимательства резко выросли и достигли уровня в 6 триллионов рублей, продемонстрировав увеличение почти на 25 процентов с учетом инфляции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на подсчеты заместителя директора Центра развития НИУ ВШЭ Светланы Мисихиной и данные Росстата.

В номинальном выражении годовой прирост составил 32 процента. Доля доходов от предпринимательской деятельности по итогам 2023 года достигла уровня в 6,8 процента от общих денежных доходов населения. Этот показатель стал максимальным с 2014 года, когда их доля оценивалась в 7 процентов.

Для сравнения, в 2021 и 2022 годах доля предпринимательских доходов составляла 5,7 процента. Таким образом, за 12 месяцев прошлого года показатель увеличился на 1,1 процентного пункта. В доходы от предпринимательства эксперты Росстата включили денежные поступления от сдачи в аренду имущества, прибыль самозанятых и индивидуальных предпринимателей, авторские вознаграждения, а также поощрения членов советов директоров компаний.

В середине января газета «Известия» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы сообщила, что по итогам 2023 года число предпринимателей в России увеличилось на 378 тысяч человек. Прирост оказался рекордным за последние 17 лет. Темпы увеличения в сравнении с показателем 2022 года составили почти 10 процентов.

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      Анатолий Акулов
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