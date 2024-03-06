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17:40, 6 марта 2024Бывший СССР

Два мирных жителя в ЛНР погибли после удара ВСУ по центру Кременной

Глава города Кременная в ЛНР Третьяков: после удара ВСУ погибло 2 мирных жителя

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по центру города Кременная в Луганской народной республике (ЛНР). В результате взрыва погибло два мирных жителя, сообщает в Telegram глава местной городской администрации Вячеслав Третьяков.

«Украинские вооруженные формирования совершили циничный акт агрессии, обстреляв наш город. Вражеский удар был нанесен прямо в центр города (...) мы потеряли двух наших соотечественников, и еще двое были серьезно ранены», — говорится в сообщении.

Глава администрации выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а также призвал не поддаваться на попытки ВСУ запугать жителей города.

Ранее в ЛНР также сообщили о смерти пяти мирных жителей из-за подрыва на мине автобуса. Трагедия произошла по пути автомобиля на кладбище.

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      Глеб Палехов
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