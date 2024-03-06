Эксперты описали новую стратегию США для сдерживания России

Эксперты рассказали, какой должна быть новая стратегия США по сдерживанию России

Соединенным Штатам нужно разработать новую стратегию для сдерживания России с опорой на опыт холодной войны, но учитывая современные реалии. Так эксперты Центра стратегических и международных исследований (CSIS) описали, какой должна быть новая политика Вашингтона в отношении Москвы. Их статью публикует Foreign Affairs.

По мнению экспертов, оборона Украины является ключевым компонентом европейской безопасности. «Сдерживание России на Украине означает удержание линии соприкосновения как можно ближе к российской границе», — говорится в тексте.

Они также рассказали, что Вашингтону нужна стратегия, которая позволит ему «сдерживать Москву, не рискуя прямым конфликтом между двумя ядерными державами». При этом они считают старые инструменты недостаточно действенными.

«Новые времена требуют нового мышления», — подчеркивают эксперты.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис рассказал, что Вооруженные силы России наращивают скорость продвижения на Украине.