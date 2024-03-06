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10:40, 6 марта 2024Россия

Глава Минздрава взял под личный контроль оказание медпомощи пострадавшим в Тыве

Мурашко взял под личный контроль оказание медпомощи пострадавшим на ТЭЦ в Тыве

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Глава Минздрава России Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медпомощи пострадавшим на Шагонарской ТЭЦ в Тыве. Об этом сообщил ТАСС его помощник Алексей Кузнецов.

Он отметил, что в результате инцидента пострадали 23 человека.

Как выяснил телеканал РЕН ТВ, шестеро пострадавших находятся в реанимации и двое из них в крайне тяжелом состоянии.

В республиканской прокуратуре начали проводить проверку по факту возгорания.

Пожар на Шагонарской теплоэлектростанции вспыхнул в ночь на 6 марта. Власти Тывы на заседании оперативного штаба приняли решение ввести в республике режим ЧС регионального значения.

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      Анна Щербакова
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