Глава Минздрава взял под личный контроль оказание медпомощи пострадавшим в Тыве

Мурашко взял под личный контроль оказание медпомощи пострадавшим на ТЭЦ в Тыве

Глава Минздрава России Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медпомощи пострадавшим на Шагонарской ТЭЦ в Тыве. Об этом сообщил ТАСС его помощник Алексей Кузнецов.

Он отметил, что в результате инцидента пострадали 23 человека.

Как выяснил телеканал РЕН ТВ, шестеро пострадавших находятся в реанимации и двое из них в крайне тяжелом состоянии.

В республиканской прокуратуре начали проводить проверку по факту возгорания.

Пожар на Шагонарской теплоэлектростанции вспыхнул в ночь на 6 марта. Власти Тывы на заседании оперативного штаба приняли решение ввести в республике режим ЧС регионального значения.