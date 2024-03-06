Главная соперница Трампа запланировала выйти из президентской гонки в США

WSJ: главная соперница Трампа Хейли выйдет из президентской гонки в США

Главная соперница экс-президента Дональда Трампа Никки Хейли запланировала выйти из президентской гонки в США. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Сообщается, что в среду утром Хейли сделает соответствующее заявление и официально выйдет из предвыборной гонки. Кроме того, она намерена обратиться к своему однопартийцу и бывшему лидеру США Трампу с просьбой заручиться поддержкой ее сторонников.

«Бывший губернатор Южной Каролины и постпред в ООН [Никки Хейли], как ожидается, выступит с коротким заявлением... около 10 часов», — отмечает издание.

4 марта сообщалось, что Трамп впервые проиграл праймериз Хейли, набрав в округе Колумбия всего 33 процента голосов. Тем не менее, по итогам супервторника, экс-президент опередил соперницу в 13 штатах из 15.