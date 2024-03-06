Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:18, 6 марта 2024Мир

Трампу предрекли победу в праймериз на Аляске

NBC: Трамп победит в праймериз на Аляске

Фото: Marco Bello / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп победит в праймериз на Аляске. Такой исход предварительных выборов в северном штате предрекает телеканал NBC News.

Отмечается, что Трамп опережает свою главную соперницу, бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли, в 13-м штате из 15 в рамках «супервторника».

Как уточняет телеканал, бывшему американскому лидеру удалось заручиться поддержкой 23 делегатов.

Ранее Трамп назвал политику президента США Джо Байдена причиной насмешек над страной по всему миру. По его словам, Байден является худшим главой государства в истории страны, в то время как во время президентского срока самого Трампа США были самой уважаемой страной в мире.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      «Вызывает дискомфорт». Жена Зеленского отказалась посетить выступление Байдена из-за вдовы Навального

      В России вырос вылов рыбы и морепродуктов

      Россиянина приговорили к 11 годам за попытку поджога военкомата

      Пожарный эксперт назвал сложности устранения последствий взрыва на ТЭЦ в Туве

      В Сумской области Украины рассказали о повреждении критической инфраструктуры

      47-летний петербуржец сел на бокал и оказался в шоковой операционной

      Матвиенко выступила против отправки в ДНР «опорочивших себя» деятелей культуры

      Пожар после второй подряд атаки дрона ВСУ на комбинат под Курском сняли на видео

      Губернатор подтвердил повторную атаку на предприятие в Курской области

      Военный автомобиль попал в ДТП под Петербургом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше