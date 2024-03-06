Трампу предрекли победу в праймериз на Аляске

NBC: Трамп победит в праймериз на Аляске

Бывший президент США Дональд Трамп победит в праймериз на Аляске. Такой исход предварительных выборов в северном штате предрекает телеканал NBC News.

Отмечается, что Трамп опережает свою главную соперницу, бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли, в 13-м штате из 15 в рамках «супервторника».

Как уточняет телеканал, бывшему американскому лидеру удалось заручиться поддержкой 23 делегатов.

Ранее Трамп назвал политику президента США Джо Байдена причиной насмешек над страной по всему миру. По его словам, Байден является худшим главой государства в истории страны, в то время как во время президентского срока самого Трампа США были самой уважаемой страной в мире.