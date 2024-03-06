Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» победить в матче НХЛ

Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Коламбус» в матче НХЛ

«Питтсбург Пингвинс» на своей площадке обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на среду, 6 марта, и завершилась со счетом 5:3. Победить «пингвинам» помогли гол и передача российского форварда Евгения Малкина. По окончании игры он был признан второй звездой матча.

В нынешнем сезоне нападающий провел 60 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. В его активе 18 голов и 30 результативных передач.

37-летний Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Вместе с командой российский хоккеист стал трехкратным обладателем «Кубка Стэнли».