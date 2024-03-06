Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Ак Барс
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 4-й матч
Трактор
Сегодня
17:00 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 4-й матч
Северсталь
Сегодня
19:30 (Мск)
Спартак
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 4-й матч
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 4-й матч
Динамо Мн
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо М
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 3-й матч
Спортинг
Сегодня
20:45 (Мск)
Аталанта
Лига Европы|1/8 финала. 1-й матч
Манчестер Сити
Сегодня
23:00 (Мск)
Копенгаген
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
Реал Мадрид
Сегодня
23:00 (Мск)
РБ Лейпциг
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
09:11, 6 марта 2024Спорт

Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» победить в матче НХЛ

Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Коламбус» в матче НХЛ
Евгений Малкин (слева)

Евгений Малкин (слева). Фото: Charles LeClaire / USA TODAY Sports / Reuters

«Питтсбург Пингвинс» на своей площадке обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на среду, 6 марта, и завершилась со счетом 5:3. Победить «пингвинам» помогли гол и передача российского форварда Евгения Малкина. По окончании игры он был признан второй звездой матча.

В нынешнем сезоне нападающий провел 60 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. В его активе 18 голов и 30 результативных передач.

37-летний Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Вместе с командой российский хоккеист стал трехкратным обладателем «Кубка Стэнли».

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      На российской ТЭЦ произошел мощный взрыв, пострадали 18 человек. Власти объявили о введении режима ЧС в регионе

      Мать греческого теннисиста рассказала о предложении сыну играть за Россию

      Порноактриса раскрыла минус индустрии

      55-летняя модель показала фигуру в прозрачном нижнем белье

      Названа цена самой маленькой квартиры в Сочи

      Подарившего жене на 8 Марта белую лошадь россиянина арестовали на сутки

      Балицкий заявил о планах привлечь пленных ВСУ к восстановлению регионов

      В Запорожской области оказались разрушены объекты инфраструктуры

      Мужчин предупредили о риске бесплодия из-за распространенного вируса

      Трамп назвал политику Байдена причиной насмешек над США в мире

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше