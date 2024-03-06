Группа «Би-2» даст концерт в израильском городе Раанана

Рок-группа «Би-2» даст концерт в одном из городов Израиля. Об этом сообщается в Telegram-канале музыкального коллектива.

«Би-2» выступит в Раанане 23 мая. Концерт группы пройдет в рамках мирового тура в поддержку альбома «Аллилуйя».

«Концерт в Израиле — особенный для нас по многим причинам! Будем рады снова увидеть всех. Встречаемся в Амфи-Парке», — говорится в сообщении музыкального коллектива.

Ранее в турецком городе Кемер отменили четырехдневный музыкальный фестиваль «Би-2». По некоторым данным, отмена мероприятия произошла из-за скандала в Таиланде — тогда коллектив дал на острове несколько концертов без специального разрешения, после чего участников группы депортировали в Израиль.