Инвестиции россиян защитят законом

Матвиенко: в Госдуму внесут законопроект о защите инвестиций граждан

Российские сенаторы в связи с поручениями президента России Владимира Путина, озвученными при оглашении послания Федеральному собранию, подготовили законопроект о защите инвестиций граждан на финансовом рынке. О готовности к внесению документа в Госдуму рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, слова которой приводит ТАСС.

По словам спикера верхней палаты парламента страны, принятие инициативы простимулирует «использование гражданами долгосрочных инструментов для вложения своих сбережений и приумножения накоплений». Она уточнила, что в Совфеде был оперативно подготовлен и утвержден на Совете палаты план работы по реализации послания главы государства.

В ходе своего выступления 29 февраля Путин предложил ввести в стране новый банковский продукт — сберегательный сертификат без права отзыва сроком от трех лет. Вложенные средства планируется страховать на сумму до 2,8 миллиона рублей, то есть в два раза больше, чем обычные депозиты. «Сертификат будет безотзывным, а значит, банки смогут предлагать клиентам более высокий, выгодный процентный доход», — объяснил президент.