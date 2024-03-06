Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
12:36, 6 марта 2024Экономика

Инвестиции россиян защитят законом

Матвиенко: в Госдуму внесут законопроект о защите инвестиций граждан

Фото: Unsplash

Российские сенаторы в связи с поручениями президента России Владимира Путина, озвученными при оглашении послания Федеральному собранию, подготовили законопроект о защите инвестиций граждан на финансовом рынке. О готовности к внесению документа в Госдуму рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, слова которой приводит ТАСС.

По словам спикера верхней палаты парламента страны, принятие инициативы простимулирует «использование гражданами долгосрочных инструментов для вложения своих сбережений и приумножения накоплений». Она уточнила, что в Совфеде был оперативно подготовлен и утвержден на Совете палаты план работы по реализации послания главы государства.

В ходе своего выступления 29 февраля Путин предложил ввести в стране новый банковский продукт — сберегательный сертификат без права отзыва сроком от трех лет. Вложенные средства планируется страховать на сумму до 2,8 миллиона рублей, то есть в два раза больше, чем обычные депозиты. «Сертификат будет безотзывным, а значит, банки смогут предлагать клиентам более высокий, выгодный процентный доход», — объяснил президент.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль отреагировал на ордер МУС на арест российских высокопоставленных офицеров

      Осиротевших детей бойца «Вагнера» привезли на кладбище ЧВК и рассказали об отце

      Для миллионов россиян упростили покупку жилья

      В парламенте Армении предсказали катастрофу из-за разрыва отношений с Россией

      Продавцы тюльпанов перед 8 Марта подрались из-за точки около российского рынка

      Жители Харьковской области смогут проголосовать на выборах президента России

      Инвестиции россиян защитят законом

      Раскрыт неожиданный способ продлить жизнь

      Назван осложняющий продвижение войск на запорожском направлении фактор

      В СНБО Украины признали тяжелое положение ВСУ и усталость общества

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше