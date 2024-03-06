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10:01, 6 марта 2024Силовые структуры

Избивших женщину охранников московского торгового центра арестовали

В Москве суд арестовал охранников ТЦ, избивших женщину из-за подозрений в краже

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве суд арестовал двух охранников торгового центра (ТЦ) «Штаер» в Чертаново, которые избили женщину из-за подозрений в краже. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Мужчины будут под стражей два месяца, до 3 мая. Они проходят обвиняемыми по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

3 марта сотрудники частного охранного предприятия толкнули посетительницу магазина на землю, начали бить ее ногами по голове, а всех, кто мешал им это делать, отталкивали и угрожали симметричной расправой.

После случившегося их задержали.

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      Варвара Митина
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