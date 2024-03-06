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23:17, 6 марта 2024Россия

Кадыров рассказал о чеченских бойцах в зоне СВО

Кадыров: более 8000 бойцов из Чечни находятся в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Минкультуры РФ / Global Look Press

Более восьми тысяч бойцов из Чечни находятся в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«В настоящее время на территории СВО из ЧР несут службу более восьми тысяч бойцов», — написал Кадыров.

По его словам, всего с начала спецоперации из Чечни направлено 38 тысяч 529 бойцов. Также с начала СВО на средства регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова для бойцов приобретено более 1560 единиц специального автотранспорта, 4392 квадрокоптера, 350 приборов ночного видения, 500 тепловизоров, 161 антидрон.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что для российских войск взять под контроль Авдеевку было «очень важно», поскольку из него украинская сторона стреляла по мирным жителям. Кадыров добавил, что вместе с Авдеевкой Российская армия освободила несколько сел в Донецкой народной республике (ДНР).

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      Марина Совина
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