Кадыров высказался о взятии Авдеевки

Кадыров назвал взятие Авдеевки еще одним шагом России к победе

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал взятие Авдеевки. Он назвал это еще одним шагом к победе, пишет РИА Новости.

«Я думаю, что дальше будем большими шагами двигаться вперед до Киева», — сказал глава Чечни. Он также отметил, что взять данный населенным пункт под контроль было «очень важно», поскольку из него украинская сторона стреляла по мирным жителям. Кадыров добавил, что вместе с Авдеевкой Российская армия освободила несколько сел в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что считает трудным восстановление Авдеевки во время боевых действий.

Авдеевка под Донецком перешла под контроль российских сил 17 февраля. 19 февраля российские войска заняли более выгодные рубежи в районе Авдеевки.