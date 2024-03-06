Российский «Леруа Мерлен» сменил название юрлица на «Ле Монлид»

Ретейлер «Леруа Мерлен Восток» (российская «дочка» французской розничной сети) сменил название юрлица. Об этом агентству РИА Новости рассказали в компании.

Теперь фирменное наименование компании будет звучать как ООО «Ле Монлид». Решение принято в рамках передачи управления локальному менеджменту. Планов по ребрендингу у российского подразделения пока нет, поделились в пресс-службе.

В декабре российский «Леруа Мерлен» перешел под контроль компании из Объединенных Арабских Эмиратов. Новым владельцем компании стал холдинг Scenari Holding LP. За французской Adeo, владельцем DIY-сети, осталась доля в размере 0,007 процента.

О намерении компании передать российский бизнес стало известно в марте 2023 года. Однако руководство заверило, что деятельность фирмы не претерпит изменений. Так, французский ретейлер опроверг сообщения о продаже всех складов в России. В частности, шла речь о сделках по двум логопаркам компании — около 130 тысяч квадратных метров в «Южных вратах» в Домодедове и 140 тысяч квадратных метров в комплексе «Белый Раст» в Дмитровском районе Подмосковья.