Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
11:40, 6 марта 2024Среда обитания

«Леруа Мерлен» сменил название

Российский «Леруа Мерлен» сменил название юрлица на «Ле Монлид»

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Ретейлер «Леруа Мерлен Восток» (российская «дочка» французской розничной сети) сменил название юрлица. Об этом агентству РИА Новости рассказали в компании.

Теперь фирменное наименование компании будет звучать как ООО «Ле Монлид». Решение принято в рамках передачи управления локальному менеджменту. Планов по ребрендингу у российского подразделения пока нет, поделились в пресс-службе.

Материалы по теме:
Французская болезнь. «Ашан», «Леруа Мерлен» и «Декатлон» подозревают в уклонении от налогов. Что это значит для них?
Французская болезнь.«Ашан», «Леруа Мерлен» и «Декатлон» подозревают в уклонении от налогов. Что это значит для них?
2 марта 2023
Сотни людей обеспечивают россиян одеждой ушедших из России брендов. Кто они и как обманывают покупателей?
Сотни людей обеспечивают россиян одеждой ушедших из России брендов.Кто они и как обманывают покупателей?
24 декабря 2022
«Хлопать дверью — не наш метод» Отношения России и Евросоюза достигли низшей точки. Как вернуть их на прежний уровень?
«Хлопать дверью — не наш метод»Отношения России и Евросоюза достигли низшей точки. Как вернуть их на прежний уровень?
17 февраля 2023

В декабре российский «Леруа Мерлен» перешел под контроль компании из Объединенных Арабских Эмиратов. Новым владельцем компании стал холдинг Scenari Holding LP. За французской Adeo, владельцем DIY-сети, осталась доля в размере 0,007 процента.

О намерении компании передать российский бизнес стало известно в марте 2023 года. Однако руководство заверило, что деятельность фирмы не претерпит изменений. Так, французский ретейлер опроверг сообщения о продаже всех складов в России. В частности, шла речь о сделках по двум логопаркам компании — около 130 тысяч квадратных метров в «Южных вратах» в Домодедове и 140 тысяч квадратных метров в комплексе «Белый Раст» в Дмитровском районе Подмосковья.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль отреагировал на ордер МУС на арест российских высокопоставленных офицеров

      Осиротевших детей бойца «Вагнера» привезли на кладбище ЧВК и рассказали об отце

      Для миллионов россиян упростили покупку жилья

      В парламенте Армении предсказали катастрофу из-за разрыва отношений с Россией

      Продавцы тюльпанов перед 8 Марта подрались из-за точки около российского рынка

      Жители Харьковской области смогут проголосовать на выборах президента России

      Инвестиции россиян защитят законом

      Раскрыт неожиданный способ продлить жизнь

      Назван осложняющий продвижение войск на запорожском направлении фактор

      В СНБО Украины признали тяжелое положение ВСУ и усталость общества

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше