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10:50, 24 апреля 2023Среда обитания

«Леруа Мерлен» отреагировал на сообщения о продаже всех складов

«Леруа Мерлен» опроверг информацию о продаже складов в России

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Французский ретейлер Leroy Merlin («Леруа Мерлен») не планирует продавать все свои складские площади на территории России и менять что-то в работе. Так в разговоре с «Лентой.ру» пресс-служба компании опровергла ранее появившееся сообщения СМИ о якобы планируемой сделке с недвижимостью.

«Эта информация не соответствует действительности. Мы не продаем ни одного складского объекта. Как и заявляли ранее в марте, мы не планируем каких-либо изменений в деятельности компании», — сообщили в «Леруа Мерлен».

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке недвижимости сообщил, что «Леруа Мерлен» продаст все вои складские площади в России, заключив договор аренды с новыми собственниками.

Речь шла о двух логопарках ритейлера — около 130 тысяч квадратных метров в «Южных вратах» в Домодедове и 140 тысяч квадратных метров в комплексе «Белый Раст» в Дмитровском районе Подмосковья.

24 марта компания Adeo, управляющая сетью Leroy Merlin, решила передать свои магазины в стране локальному менеджменту. Представитель компании заверил, что это никак не скажется на бизнесе, взаимоотношениях с партнерами и клиентами, а также не повлияет на работу сотрудников.

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Мария Сметанина
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