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15:13, 6 марта 2024Россия

Момент атаки дрона-камикадзе на грузовик под Белгородом попал на видео

Shot показал видео с атакой дрона на грузовик в Новой Таволжанке под Белгородом

Момент атаки дрона-камикадзе на грузовик с людьми в Новой Таволжанке под Белгородом попал на видео. Соответствующие кадры показал Telegram-канал Shot.

В представленном ролике видно, как устройство попадает в автомобиль. Водитель продолжает движение, несмотря на то, что часть машины объята дымом.

Как утверждает Shot, дрон-камикадзе нес на себе около килограмма взрывчатки. По предварительным данным, устройство было запущено из села Огурцово в Харьковской области. FPV-дрон со взрывчаткой сопровождал второй беспилотник с ретранслятором.

Последний цели не достиг, поскольку был сбит на подлете к белгородскому селу. Боевой же попытался ударить по фуре, в которой в тот момент находились мирные граждане, но немного промахнулся и сдетонировал примерно в метре от авто.

В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в поселке Красное Белгородской области жилой дом загорелся из-за обстрела со стороны Украины.

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      Анна Щербакова
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