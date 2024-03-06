Жилой дом загорелся из-за атаки ВСУ на российский регион

Губернатор Гладков: в поселке Красное жилой дом загорелся из-за обстрела ВСУ

Село Красное Шебекинского городского округа попало под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), из-за чего там загорелся жилой дом. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Есть прямое попадание в частный дом, в результате чего он загорелся», — сообщил глава региона.

По его словам, сотрудники оперативных и экстренных служб приступят к ликвидации последствий, когда обстрел со стороны противника прекратится.

В Белгороде и Белгородском в среду, 6 марта, объявляли ракетную опасность. Впоследствии Гладков сообщил о поражении дрона в регионе.

