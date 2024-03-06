На Украине назвали Taurus переоцененными после отказа Германии поставить ракеты

Полковник ВСУ Черник назвал Taurus переоцененными после отказа Шольца в поставке

Немецкие крылатые ракеты Taurus являются переоцененными в сравнении с американскими ракетами ATACMS, заявил полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петр Черник. Об этом сообщает УНИАН.

Черник прокомментировал скандал с прослушкой разговора немецких военных об использовании Taurus для удара по Крымскому мосту. По его мнению, обсуждение отказа канцлера ФРГ Олафа Шольца поставить ракеты Украине превышает реальную пользу от передачи вооружения. Военный эксперт также подчеркнул, что Германия сможет отправить лишь ограниченное число ракет.

«20-30 ракет погоды не сделают. А больше их просто не передадут. Я больше смотрю в сторону ATACMS, это оружие более полезно для окончательного уничтожения Крымского моста», — заявил полковник ВСУ. При этом он подчеркнул большую эффективность Taurus в сравнении с британскими Storm Shadow. По словам Черника, для уничтожения моста Украине нужно от 100 до 150 единиц ударного вооружения различных типов, включая ракеты и беспилотники.

Ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил о шантаже немецких политиков Россией из-за Taurus. По его мнению, целью публикации записи разговора военных является давление на правительство Германии.