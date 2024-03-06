Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:58, 6 марта 2024Бывший СССР

На Украине назвали Taurus переоцененными после отказа Германии поставить ракеты

Полковник ВСУ Черник назвал Taurus переоцененными после отказа Шольца в поставке
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: IMAGO / Michael Bihlmayer / Globallookpress.com

Немецкие крылатые ракеты Taurus являются переоцененными в сравнении с американскими ракетами ATACMS, заявил полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петр Черник. Об этом сообщает УНИАН.

Черник прокомментировал скандал с прослушкой разговора немецких военных об использовании Taurus для удара по Крымскому мосту. По его мнению, обсуждение отказа канцлера ФРГ Олафа Шольца поставить ракеты Украине превышает реальную пользу от передачи вооружения. Военный эксперт также подчеркнул, что Германия сможет отправить лишь ограниченное число ракет.

«20-30 ракет погоды не сделают. А больше их просто не передадут. Я больше смотрю в сторону ATACMS, это оружие более полезно для окончательного уничтожения Крымского моста», — заявил полковник ВСУ. При этом он подчеркнул большую эффективность Taurus в сравнении с британскими Storm Shadow. По словам Черника, для уничтожения моста Украине нужно от 100 до 150 единиц ударного вооружения различных типов, включая ракеты и беспилотники.

Ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил о шантаже немецких политиков Россией из-за Taurus. По его мнению, целью публикации записи разговора военных является давление на правительство Германии.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны впервые сообщило об уничтожении управляемой авиабомбы AASM Hammer

      Сын Михаила Круга оценил свое выступление на «Новой Фабрике звезд»

      Названы районы Москвы с самым дешевым жильем

      Во «ВКонтакте» появилась уникальная функция

      В ЛНР на мине подорвался автобус с мирными жителями

      Раскрыта стоимость туров в Армению в 2024 году

      В США завершился «супервторник». Какие сюрпризы принес Трампу и Байдену ключевой день внутрипартийных выборов?

      Путин встретился с главой МАГАТЭ

      Политолог предупредил о необходимости «добить» Украину до конца 2024 года

      Жена Стаса Михайлова ответила на слова Пугачевой о муже

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше